Лисы полезли на деревья ради коал

Камеры слежения показали, что под покровом ночи австралийские лисы залезают на деревья. Ученые предполагают, что их цель — молодые коалы, являющиеся для хищников легкой добычей.

О необычном поведении лисиц рассказывает недавно опубликованная в журнале Australian Mammology статья австралийских ученых. Это поведение было заснято на автоматическую камеру во время наблюдения за коалами.

В прошлом году Валентина Мелла из Сиднейского Университета наблюдала за поведением коал возле поилок, установленных на стволах эвкалиптов в нескольких километрах друг от друга. Известно, что их также могут посещать различные птицы и лазающие звери.

Однако, в ходе работы камеры зафиксировали очень неожиданного гостя — обыкновенную лисицу.

«Я была очень потрясена, потому что я из Европы, и я раньше никогда не видела лисицу на дереве» — призналась ученый.

Австралия сильнее всего пострадала от вымирания видов в последние 200 лет. Это связано с уязвимостью австралийской фауны к появлению новых хищников, таких как кошки, собаки и лисицы. Хотя эти звери в основном наземные хищники, как известно, кошки способны охотиться и на деревьях. Напротив, древесное поведение обыкновенных лисиц было задокументировано только в 1994 году ученым Склепковичем в Канаде, когда в условиях голода они карабкались по пологим деревьям на высоту до 8 метров. Для Австралии подобное поведение лисиц никогда не отмечалось.

Тем не менее лисы являются универсальными хищниками, рацион которых включает в том числе и древесные виды, такие как опоссумы, белки-летяги и разнообразные птицы.

В ходе своего исследования на северо-западе Нового Южного Уэльса в Австралии Валентина Мелла установила в разветвлении эвкалиптовых стволов десять автоматических камер, реагирующих на тепло и движение, чтобы контролировать посещение поилок коалами. Поилки были расположены на высоте около 1,3 метров, а все ветви эвкалиптов, помогающие карабкаться, располагались выше.

20 апреля 2016 года камера зафиксировала незваного гостя — лисицу. Видео началось уже с того момента, как хищник был в развилке дерева. Пока неясно как она туда поднялась, но дерево имело прямой ствол с грубой структурой коры, типичной для пробковых деревьев. Лиса оставалась в течении одной минуты на дереве, за это время она неоднократно обнюхивала дерево и не пила воду. В то же время, известно, что за пять дней до этого поилку посещала коала,

и лиса проследовала по стволу дерева по той же траектории, что и эвкалиптовый медведь.

После этого на других деревьях также было зафиксировано подобное поведение лисиц, причем на одной из записей было видно, что лиса сначала кружила в основании дерева, потом запрыгнула на выступ на расстоянии 1,3 метра от земли, поставив туда передние лапы и обхватив задними ствол.

Однажды лисица была на дереве одновременно с коалой, но никакого взаимодействия между животными записано не было. Однако лисы всегда ведут себя сходным образом — обнюхивая кору деревьев и осматривая ветви — перед прыжком.

В условиях Канады Склепкович объяснял это поведение нехваткой пищи на земле, но в Австралии не наблюдается подобной ситуации, так как в это время есть множество потенциальной и предпочтительной добычи, такой как зайцы и домовые мыши. «Таким образом, мы предполагаем, что данное поведение не обязательно связано с голодом» — пишут авторы статьи.

Комментируя свое исследование «Газете.Ru», Валентина Мелла пишет: «Как вы можете прочитать в моей статье, мы не видели проявление какого-либо хищнического поведения у лис на деревьях, но из видеоматериалов было ясно, что они заинтересованы в животных, посещающих деревья перед ними».

Также она отметила, что вряд ли взрослая коала станет жертвой хищника, но их детеныши, которые не могут защититься и быстро убежать, а также другие животные могут стать легкой добычей для лис.

«С момента публикации статьи, я получила много других видео о поведении лис, и у меня нет никаких оснований сомневаться в хищническом поведении этих животных на деревьях», — пояснила автор.