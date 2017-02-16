В документах ЦРУ нашли информацию о пирамидах на Марсе

Примерно миллион лет до нашей эры на Марсе в пирамидах жили «длинные и тощие люди». С таким заявлением выступили конспирологи, ссылающиеся на рассекреченные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает британское издание Mirror

Согласно документам ЦРУ, спецслужбы США во времена Холодной войны активно работали с экстрасенсами. Беседа, о которой пишет издание, состоялась 22 мая 1984 года. Во время сеанса общения один из агентов секретной службы передал экстрасенсу закрытый конверт с письмом внутри, в котором были даны координаты на Марсе. Обладавший сверхъестественными способностями мужчина должен был рассказать, что он «видит», не вскрывая конверт.

«Марс», «Интересующее время – примерно один миллион лет до нашей эры», а также «40,89 градуса северной широты и 9,55 градуса западной долготы». Они очень высокие и тощие, я вижу только тени. Они живут в пирамидах, обитых железом. Им очень плохо, они умирают. Сейчас их там больше нет», - заявил экстрасенс сотрудникам спецслужб США.