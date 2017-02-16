Ученые нашли на Земле новый континент

Американские исследователи пришли к выводу, что на нашей планете существует не семь, а восемь континентов. По их словам, новым континентом следует называть Зеландию.

Ученые утверждают, что на Земле существует восьмой континент

Опираясь на данные последних исследований, ученые заявили, что Зеландию можно смело называть континентом. При этом, по их словам, в него входит как Новая Зеландия, так и Новая Каледония. Дело в том, что эти два острова расположены на одной континентальной плите.

Как пишет портал "Актуальные новости", многие эксперты и ранее призывали отнести Зеландию к числу континентов, утверждая, что когда-то эта группа островов была отдельной частью суши.

Вместе с тем, другая группа ученых утверждает, что, с одной стороны, Зеландию действительно можно назвать частью света, но с другой – их коллеги пока не предоставили достаточное количество доказательств.