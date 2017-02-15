"Когда нечем открыть пиво": в соцсетях отреагировали на возвращение Nokia 3310

Финская компания HMD Global планирует вернуть на рынок современную версию кнопочного телефона Nokia 3310. Пользователи Twitter неоднозначно восприняли эту новость и вспомнили несколько способов, как можно использовать старый телефон.

"Nokia 3310 вовзращается. Делаем предзаказы", - написал пользователь под ником @MosZhdanov.

"Нокия 3310. Когда пиво не открывается", - написала пользователь Roxanne Neely. "Какие ещё катаклизмы ожидают нас, если понадобилось снова начать делать Nokia 3310", - задались вопросом другие.

Какие ещё катаклизмы ожидают нас, если понадобилось снова начать делать Nokia 3310. pic.twitter.com/yuz4H7dYaG — Некстджен и Усиление (@turbojedi) 14 февраля 2017 г.

Некоторые вспомнили о "долго живущей батарее" Nokia 3310 и о том, что современным смартфонам часто не хватает этого качества.

Было бы интересно посмотреть на Nokia 3310 в качестве смартфона на платформе Android и долго живущей батареей в нём. 😊📱 #Nokia pic.twitter.com/ErptjBkyOi — Good Monster (@goodmonster93) 12 февраля 2017 г.

В прошлом году Nokia объявила, что планирует начать возвращение к выпуску смартфонов в 2017 году после того, как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес Microsoft.