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"Когда нечем открыть пиво": в соцсетях отреагировали на возвращение Nokia 3310

В Сети посмеялись над возвращением Nokia 3310
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Финская компания HMD Global планирует вернуть на рынок современную версию кнопочного телефона Nokia 3310. Пользователи Twitter неоднозначно восприняли эту новость и вспомнили несколько способов, как можно использовать старый телефон.
"Nokia 3310 вовзращается. Делаем предзаказы", - написал пользователь под ником @MosZhdanov.
"Нокия 3310. Когда пиво не открывается", - написала пользователь Roxanne Neely. "Какие ещё катаклизмы ожидают нас, если понадобилось снова начать делать Nokia 3310", - задались вопросом другие.
Некоторые вспомнили о "долго живущей батарее" Nokia 3310 и о том, что современным смартфонам часто не хватает этого качества.
В прошлом году Nokia объявила, что планирует начать возвращение к выпуску смартфонов в 2017 году после того, как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес Microsoft.
Наука Технологии
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