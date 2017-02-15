Голод начнется на Земле через 10 лет

Около 2030 года на Земле может начаться голод. К такому выводы пришли британские климатологи, результаты исследования которых приводят западные СМИ.

Причиной голода станет глобальное потепление. Исследователи наблюдали за урожаями кукурузы и обнаружили, что с повышением среднегодовой температуры сокращается период роста злака и его накопленная масса. Кукуруза сегодня остается одной из главных сельскохозяйственных культур в мире.

Ожидается, что больше всего пострадает Африка. Из-за высокой температуры воздуха некоторые виды растений нельзя будет выращивать на этом континенте. Урожайность кукурузы упадет и в других частях света.

В то же время ученые обнаружили, что сокращение выбросов парниковых газов не может остановить этот процесс. В случае, если выбросы остановятся сегодня, то голод на Земле начнется не 2030-м, а в 2050 году.

Ранее сообщалось, что американские ученые рассчитывают увеличить количество еды на планете за счет ускорения процесса фотосинтеза и урожайности почв на 70%.