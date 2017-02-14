«Библейские» урны раскрыли неожиданные изменения в магнитном поле Земли

Следы магнитного поля Земли, "отпечатавшиеся" в глине сосудов библейских времен, раскрыли неожиданные эпизоды повышения и понижения его силы, следов которых ученые не находили в горных породах, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Направление стрелки компаса не является постоянным для нашей планеты. Периодически, примерно раз в 450 тысяч или миллион лет, северный и южный магнитный полюс Земли меняются местами, следы чего ученые обнаружили в структуре древних глин и вулканических пород. К примеру, около 40 тысяч лет назад северная стрелка компаса указывала бы на современный южный полюс, а южная – на северный.

Израильские археологи под руководством Эреца Бен-Йосефа (Erez Ben-Yosef) из университета Тель-Авива выяснили, что не все эти изменения отражаются в структуре "природных" отложений пород, изучая глиняную посуду, найденную недавно в древнеиудейском городе Рамат Рахель, чьи руины начали раскапываться учеными еще в 60 годах.

Этот ближневосточный "мегаполис" был одним из активных центров торговли в Иудейском царстве в 8-2 веках до нашей эры и в некоторые времена своего существования он соперничал и даже превосходил Иерусалим в своем влиянии. Относительно недавно ученые нашли здесь множество глиняных сосудов и утвари с печатями местных царей и с точными датами изготовления, которые относятся к библейским периодам существования Рамат Рахеля, что позволило геологам очень точно изучить то, как менялось магнитное поле Земли в прошлом.

Как им удалось это сделать? Многие породы Земли, в том числе и глина, содержат в себе атомы железа и гранулы содержащих его пород, в которых "записана" информация о том, куда было "повернуто" магнитное поле планеты и какой силой оно обладало в момент их формирования. Если глину нагреть до определенной температуры, "отпечатавшаяся" в ней информация о магнитном поле стирается и перезаписывается данными о текущем состоянии поля.

Благодаря этому, если знать дату изготовления сосуда, можно легко узнать, как выглядело магнитное поле Земли в далеком прошлом. Руководствуясь этой идеей, Бен-Йосеф и его коллеги отделили небольшие фрагменты глины от сосудов разных периодов из Рамат Рахеля, измерили их намагниченность и получили своеобразную "геомагнитную летопись", описывающую то, как менялось магнитное поле планеты с 8 по 2 века до нашей эры.

К большому удивлению ученых, эти замеры зафиксировали крайне неожиданную вещь, которая не отражалась в данных, которые были получены при изучении намагниченности природных глин и горных пород в этой же части Ближнего Востока.

В целом, сила магнитного поля во время того периода плавно понижалась, что соответствует теоретическим предсказаниям и данным других замеров. Однако в конце 6 столетия до нашей эры, как выяснили Бен-Йосеф и его коллеги, произошел неожиданный всплеск в силе магнитного поля, отсутствующий в "природных" данных. Во время этого периода сила поля резко выросла, повысившись до отметки, превышающей текущую силу магнитного "щита" Земли в два раза.

Кроме того, ученые дополнительно зафиксировали эпизоды резкого падения силы магнитного поля Земли в 730-701 годах до нашей эры, когда всего за 30 лет сила поля упала на 27%, а также несколько других резких колебаний, размах которых выходит далеко за рамки того, что предсказывает теория.

Подобные открытия, как подчеркивают ученые, не меняют наши представления о том, как полюса Земли меняются местами, как то, где и когда это произойдет в следующий раз – в Южной Африке через несколько тысяч лет. С другой стороны, подобные высокоточные замеры помогут геологам улучшить прогнозы и понять, как подобные изменения могли влиять на земную жизнь и цивилизации в прошлом.