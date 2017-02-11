Учёные выяснили, сколько обезьян нужно для «революции»

Наблюдения за стаей макак показали, что всего четырех-пяти «провокаторов» хватает для того, чтобы полностью дестабилизировать сообщество из пяти десятков обезьян и заставить его вступить в массовую драку формата «стенка на стенку».

"Многие системы, существующие в природе, постоянно находятся в критической точке равновесия. Это помогает им приспосабливаться к новым условиям среды и перестраивать себя, однако в результате этого их прочность падает. Мы поняли на примере стаи макак, как можно нащупать эту критическую точку и как можно ей управлять", — заявляют Брайан Дэниелс (Bryan Daniels) из университета Аризоны в Темпе (США) и его коллеги.

Многие стайные или коллективные виды животных выработали за время своей эволюции удивительно сложные стратегии поведения, которые они могут гибко менять на ходу в зависимости от текущей ситуации. К примеру, стаи птиц могут не только летать в форме клина или линии, но и "рассыпаться" по местности, если они сталкиваются с хищниками. Аналогичным образом ведут себя рыбы, а дельфины выработали уникальные групповые тактики охоты на них.

Как объясняет Дэниелс, секретом подобной гибкости в поведении животных считается то, что их сообщества фактически постоянно находятся на границе между стабильностью и нестабильностью – кардинально разными режимами поведения. Основной особенностью первого является подчинение социальным нормам и преобладание "коллективных" форм поведения, а второго – "бунт" против этих норм и индивидуальное поведение.

То, как работают такие системы в группах животных, не имеющих внутренней иерархии, ученые хорошо изучили в прошлые годы, однако сложные, иерархически устроенные группы оставались загадкой для них. Авторы статьи заполнили этот пробел, наблюдая за крупной группой из четырех дюжин макак, живущих в Национальном питомнике приматов Йеркс в Лоуренсвилле (США) на протяжении примерно полугода.

Среди обезьян за это время нередко вспыхивали небольшие локальные конфликты, в которых участвовали две-три особи. Через некоторое время они успокаивались или их разнимали сородичи, и жизнь колонии макак возвращалась в прежнее русло. Но иногда, как показали наблюдения Дэниелса и его коллег, возникали "тотальные" конфликты, в которых участвовало более 30 особей и нередко – все члены стаи. Пытаясь понять, почему они возникали, ученые проанализировали собранные ими данные по поведению обезьян при помощи методик, применяющихся сегодня для просчета квантовых процессов в физике.

По словам биолога, его команда рассматривала три возможных варианта развития "бунтов" – совершенно случайный их характер, когда животные вступали в драку просто так, или в результате каких-то тактических или же стратегических соображений. Каждую из этих теорий они проверяли, вырабатывая при их помощи виртуальные стаи макак и сравнивая их поведение с данными реальных наблюдений за приматами.

Как оказалось, баланс в стае нарушался и массовая драка возникала из-за тактических соображений в том случае, если в группе макак есть небольшая группа враждующих обезьян, обладающих достаточно сильными социальными связями. В таком случае массовый конфликт может возникнуть даже тогда, когда "бунт" начинается с драки всего трех влиятельных особей.

В данном случае происходит нечто похоже на то, что физики называют фазовым переходом – обезьяны резко меняют свое поведение под влиянием близких к ним особей, и этот процесс очень быстро затрагивает весь коллектив животных, заставляя его вступить в массовую потасовку без видимых на то причин.

Подобная особенность обществ животных, как считают ученые, помогает им быстро приспосабливаться к новым условиям среды и принимать коллективные решения при недостатке информации и большом количестве мнений, хоть и ценой более высокой подверженности массовым "бунтам". В некоторых случаях, к примеру, в стаях шимпанзе, животные даже научились контролировать положение этой критической точки, выработав традиции поддержания порядка в группе особыми особями-"арбитрами", не имеющими интереса в конфликте между двумя другими обезьянами.