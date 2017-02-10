Генетики установили родственные связи у 83% россиян

Медико-генетический центр Genotek провел широкое исследование, взяв образцы ДНК у 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов России, установив, что у 83% прошедших тест людей есть как минимум один дальний родственник.

В исследование попали проживающие не только в Москве и Петербурге, но и жители Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Среди низ был проведен тест «Генеалогия», который определяет родство по отцовской и материнской линиям, а также устанавливает этническую принадлежность.

Среди всех исследованных было найдено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 относились к четвертому поколению, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.

— Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, — сказал генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Он отметил также, что шансы найти родственников в свое городе или в другой части страны примерно равны. При этом, за такими тестами обращаются чаще всего граждане, которые ничего не знают о своей семье. Ильинский объяснил, что подобная ситуация является характерной для России, так как после Великой Отечественной войны многие дети были сиротами и воспитывались в детдомах, были уничтожены архивы и поиск родственников теперь становится все труднее.