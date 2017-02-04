Раскрыто место поисков Янтарной комнаты

Польские археологи надеются, что знаменитая Янтарная комната находится в подземных туннелях, соединяющих замок города Пасленк с близлежащей церкви Св. Бартоломью, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал TVN24 . Охотники за сокровищами в течение многих лет считают, что этот замок является одним из возможным мест, где находятся ценности, вывезенные из Калининграда.

Во время исследований, которые проводились применением георадаров и томографов осенью 2016 года, рядом с замком была обнаружена «аномалия», которая может свидетельствовать о наличии под землей пустых пространств -- туннелей. Летом 2017 года здесь начнутся раскопки.

«Туннель, который, предположительно, соединяет замок с церковью может стать туристической достопримечательностью», - рассказал доктор Яцек Высоцкий из Института археологии Университета кардинала Стефана Вышинского.

Кроме того, богатая история подземелья может скрывать секреты. Именно здесь археологи рассчитывают найти музейные ценности.

В конце Второй мировой войны - из-за ситуации на Восточном фронте немцы эвакуировали из Кенигсберга (Калининград) в Пасленк ценные музейные коллекции и документы. Часть из них Красной армии удалось вывезти.