NASA купит у 11-летнего россиянина марсоход

Ученые американского космического агентства NASA пригласили 11-летнего российского школьника из Омска в США вместе с родителями, из-за его уникальной разработки, пишет портал «vistanews.ru».

Сообщается, что о модели марсохода, которую придумал мальчик, астрономы узнали, после того, как он победил на конкурсе Петербургского университета.