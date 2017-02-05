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NASA купит у 11-летнего россиянина марсоход

NASA купит у 11-летнего россиянина марсоход
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Ученые американского космического агентства NASA пригласили 11-летнего российского школьника из Омска в США вместе с родителями, из-за его уникальной разработки, пишет портал «vistanews.ru».
Сообщается, что о модели марсохода, которую придумал мальчик, астрономы узнали, после того, как он победил на конкурсе Петербургского университета.
Ученые, работающие на космическое агентство, уже ждут встречу с талантливым россиянином. Известно, что ребенок довольно долго интересовался роботостроением. Изучал различные направления этой науки. После общения с сотрудниками NASA ожидается участие мальчика в событии Intel ISEF-2017, на котором будут показаны различные научные разработки современности.
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