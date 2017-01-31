Британские ученые: Люди живут в голограмме

Британские учёные, работающие в Университете Саутгемптона, считают, что люди живут в голограмме. Daily Mail приводит слова научных работников, которые думают, что Вселенная является иллюзией, состоящей из тонких, вибрирующих струн.

Впервые эту гипотезу выдвинули в 90-е годы, однако теориям не удавалось найти достоверных подтверждений. Недавно сделанные математические модели дают основания полагать, что эта невероятная гипотеза может быть правдой.

Костас Скендерис, работающий профессором просит представить, что всё, что видит, чувствует и слышит человек в трёх измерениях, считая также восприятие времени, исходит от плоского двухмерного поля. Данная теория сравнима с просмотром 3-D фильма в кинотеатре, так как авторы считают, что трёхмерная картинка проецируется в двухмерном пространстве. По его мнению, мы можем рассмотреть фотографии в ширину, высоту и глубину, однако изначально мы видим 2D-изображение.