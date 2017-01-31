На Луне обнаружены «следы жизни»

Ученые сделали такое открытие, проанализировав данные с японского спутника SELENE, который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.

По версии астрономов, кислород начал поступать на Луну из атмосферы Земли около 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере планеты он впервые образовался в большом количестве.

По мнению исследователей, их открытие означает, что Луне удалось сохранить древнюю материю Земли. Изучение залежей кислорода на спутнике позволит узнать, как была устроена атмосфера Земли в прошлом, а также выяснить, когда появились первые фотосинтезирующие организмы.