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На Луне обнаружены «следы жизни»
Фото: NASA
Астрономы из Японии нашли на Луне «признаки жизни» — кислород из земной атмосферы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Nature Astronomy.
Ученые сделали такое открытие, проанализировав данные с японского спутника SELENE, который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.
По версии астрономов, кислород начал поступать на Луну из атмосферы Земли около 2,5 миллиарда лет назад, когда в атмосфере планеты он впервые образовался в большом количестве.
По мнению исследователей, их открытие означает, что Луне удалось сохранить древнюю материю Земли. Изучение залежей кислорода на спутнике позволит узнать, как была устроена атмосфера Земли в прошлом, а также выяснить, когда появились первые фотосинтезирующие организмы.
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