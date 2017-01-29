Ледниковый период начнется этой зимой – ученые

Группа британских ученых из Университета Нортумбрии заявили, что эта зима может стать началом малого ледникового периода, сообщило «Федеральное агентство новостей».

По их мнению, глобальное потепление сменится похолоданием на несколько десятков лет. Причем пик похолодания придется на 2030 год. Солнечная активность к этому времени снизится примерно на 60%.

Исследователи связывают изменения климата на Земле с пятнами на Солнце. Они утверждают, что в период максимальной концентрации такого рода образований температура на Земле растет. Сейчас же на Солнце наблюдается очень маленькое количество пятен.

Ранее ученые заявили, что водород и гелий в скором времени можно будет добывать на Луне. Группа российских исследователей совместно с иностранными коллегами уже приступили к разработке технологий.