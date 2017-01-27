Расходы на научные исследования сократят на 19 млрд рублей

Расходы государства на программу развития научно-технологического комплекса сократятся почти на 25 млрд рублей, следует из проекта постановления правительства, который размещен на портале нормативных правовых актов. Сокращение расходов на научные исследования составит 19 млрд рублей, сообщают Рамблер/новости.

Общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 млрд рублей, из которых бюджетные средства — 168,3 млрд. На научные исследования пойдет 103 млрд рублей.

Действующая редакция программы предполагает, что до 2020 года на эти цели должно быть потрачено 228,7 млрд рублей, из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета. 121,9 млрд рублей пойдет на «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения».

Сокращение в большей степени коснется расходов на материально-техническую инфраструктуру. Проекты популяризации науки потеряют треть финансирования. На организацию международных научных мероприятий также потратят на треть меньше.

Программа была принята в 2013 году. Изначально на развитие науки и техники закладывалось 239 млрд рублей, 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.