Ученые в Гарварде получили металлический водород

Ученые из Гарвардского университета Айзек Сильвера и Ранга Диас опубликовали на страницах журнала Science отчет о получении металлического водорода.

Ученым удалось получить очень небольшое количество вещества путем создания условий экстремально высокого давления — большего, чем в центре Земли, и сверхнизкой температуре. Для создания крошечного кусочка металла ученые использовали два алмаза, между которыми зажали водород. В последующие недели ученые планируют постепенно ослаблять давление, чтобы выяснить, сумеет ли металлический водород сохранить свое состояние.

Пока попытки стабилизировать состояние вещества при нормальном давлении и температуре не увенчались успехом. Однако создатели пророчат материалу большое будущее. "Это первый образец металлического водорода на Земле, поэтому, глядя на него, вы видите то, что никогда не существовало раньше", — говорит профессор Сильвера.

Новый материал, возможно, найдет применение в качестве проводника электрического тока. "В настоящее время до 15% энергии теряется из-за рассеивания, но если бы удалось изготовить провода из металлического водорода, потерям пришел бы конец", — цитирует ученого The Independent.

Другим способом применения металлического водорода может стать использование этого вещества в качестве ракетного топлива, так как подобное топливо было бы примерно в 4 раза эффективнее всех ныне существующих, что позволило бы выводить на орбиту Земли значительно большие грузы.