Дочь Гагарина и немецкий физиолог растений стали почетными профессорами МГУ

"В этом году ученый совет принял решение присудить высшее звание Московского университета выпускнице Московского университета Гагариной Елене Юрьевне, генеральному директору музея-заповедника "Московский Кремль". И звание "почетный профессор Московского университета" — почетному члену Российской академии художеств Хорсту Герингу, известному физиологу растений", — сказал Садовничий.

"Хорошая традиция — вручать звание почетного профессора Московского университета на Татьянин день", — добавил он.

МГУ имени М.В. Ломоносова – первый российский университет, лидер среди российских вузов в международных и отечественных рейтингах. В составе университета 41 факультет, где получают образование свыше 50 тысяч студентов. Основан в 1755 году. Ежегодно в праздновании Татьянина дня в МГУ принимают участие десятки тысяч человек: студенты, аспиранты, выпускники, сотрудники, преподаватели университета и его гости.

Хорст Гёринг – известный немецкий физиолог растений, профессор, доктор наук. Широкое признание получил за изучение роли активных и пассивных процессов мембранного транспорта моно- и дисахаридов у растений. С 1952 по 1957 годы учился на биолого-почвенном факультете МГУ, где защитил диплом по специальности "генетика" с оценкой "отлично". После остался для обучения в аспирантуре МГУ и защитил диссертацию.