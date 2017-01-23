Найден новый вид паразитов, вызывающих «болезнь зомби»

Австралийские ученые обнаружили новый вид паразитов рода Leishmania, которые являются возбудителями лейшманиоза – «болезни зомби». Исследование опубликовано в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Паразитологи из Технологического университета Сиднея обнаружили новый вид паразитов в пищеварительном тракте москитов, обитающих в Австралии. Эти насекомые часто кусают млекопитающих в том числе и людей. Новый вид паразитов получил название Zelonia australiensis. Обнаруженные паразиты родственны возбудителям лейшманиоза. Эту болезнь также называют «болезнью зомби», так как ее внешние симптомы напоминают гниение заживо — на коже у людей появляются характерные язвы.

Род Leishmania включает в себя около 53 видов, 20 из которых вызывают у человека «болезнь зомби». Паразиты передаются человеку через укусы москитов рода рода Phlebotomus. По словам биологов, пока нет доказательств того, что новый паразит может вызывать лейшманиоз. Однако в последнее время лейшманиоз стал прогрессировать и в Австралии, и по всему миру. Ученые считают, что новый вид паразитов поможет больше узнать о распространении этих опасных возбудителей.