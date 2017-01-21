Российские специалисты предложили повесить в космосе гигантское зеркало

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» предлагают использовать орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом. Идея такого освещения состоит том, чтобы в ночное время использовать отраженный солнечный свет для освещения объектов на Земле.

«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», - сообщают специалисты корпорации, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Одна из трудностей, с которыми сталкиваются разработчики космических зеркал - громоздкость и вес огромных конструкций, на которых устанавливаются отражающие поверхности.

Специалисты собираются рассмотреть проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследовать спектр излучения.

В первый раз эксперимент по освещению участка Земли из космоса был проведен в феврале 1993 года на грузовом корабле «Прогресс-М». Тогда на орбите развернули плёночную зеркальную конструкцию. Космонавтам удалось «посветить» солнечным светом на Землю. Световое пятно в диаметре составило 5 километров. Оно светило вдвое ярче Луны.