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Российские специалисты предложили повесить в космосе гигантское зеркало
Фото: NASA
Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» предлагают использовать орбитальную систему освещения земной поверхности солнечным светом. Идея такого освещения состоит том, чтобы в ночное время использовать отраженный солнечный свет для освещения объектов на Земле.
«Системы орбитального освещения земной поверхности могут увеличивать продолжительность светового дня и изменять спектр светового потока. Они построены на основе космических аппаратов-рефлекторов с отражателями, находящимися на околоземной орбите», - сообщают специалисты корпорации, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Одна из трудностей, с которыми сталкиваются разработчики космических зеркал - громоздкость и вес огромных конструкций, на которых устанавливаются отражающие поверхности.
Специалисты собираются рассмотреть проблемы эксплуатации таких спутников, безопасность их функционирования, исследовать спектр излучения.
В первый раз эксперимент по освещению участка Земли из космоса был проведен в феврале 1993 года на грузовом корабле «Прогресс-М». Тогда на орбите развернули плёночную зеркальную конструкцию. Космонавтам удалось «посветить» солнечным светом на Землю. Световое пятно в диаметре составило 5 километров. Оно светило вдвое ярче Луны.
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