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Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией
Эксперты образовательного канала Wendover Productions видеохостинга YouTube назвали наиболее вероятный способ контакта землян с гипотетической инопланетной цивилизацией. По их мнению, первая коммуникация между мирами скорее всего будет произведена при помощи радиосвязи.
Наиболее мощным средством для обеспечения контакта со стороны Земли в настоящее время, как отмечает Wendover Productions, является радиотелескоп Аресибо, расположенный в Пуэрто-Рико.
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