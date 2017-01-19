Раскрыта тайна «ведьминых кругов»

Международный коллектив ученых объяснил происхождение намибийских «ведьминых» кругов — образований, расположенных примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и не покрытых, в отличие от близлежащих территорий, травой. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты показали, что «ведьмины» круги возникают из-за двух факторов. Первый из них связан с масштабом обратных связей в местной флоре, которые предполагают установление благоприятных условий для развития близко расположенных растений и конкуренции между удаленными организмами.

Второй фактор связан с фауной — деятельностью местных подземных эдификаторов, основных потребителей биомассы, — прежде всего муравьев, термитов и грызунов.

Выводы ученых основаны на созданных имитационных экологических моделях. Их параметры учитывают данные с четырех материков планеты (Африки, Австралии, Северной и Южной Америки), где встречаются «ведьмины» круги или их аналоги.