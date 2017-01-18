Астрофизик назвал источник инопланетных сигналов

Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов рассказал изданию «Чердак» , что ученым удалось обнаружить галактику, которая является источником мощных инопланетных радиовсплесков. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По данным «Чердака», первый быстрый радиовсплеск заметили в 2007 году в архивных данных телескопа «Паркс» за 2001 год. После этого что-либо похожее начали искать в архивах других телескопов, и только в 2012 году был найден второй быстрый радиовсплеск. В 2013-м были зафиксированы еще четыре, а потом оказалось, что такие всплески происходят по нескольку тысяч раз за день.

Обычно такие сигналы не приходят из одной и той же точки, но источник быстрых радиовсплесков 121 102 стал исключением, сигналы которого повторялись девять раз. Попов пояснил, что повторы исключают вероятность всплеска в результате какой-либо катастрофы – взрыва, превращения в кварковую звезду или коллапсирования в карликовую звезду. Таким образом, причина повтора сигналов должна крыться в чем-то другом.

В итоге наблюдения за источником 121 102 позволили установить его точное расположение. Оказалось, что там находится карликовая галактика: ее масса в 1000 раз меньше Млечного Пути, а размер - в десять раз.

«То, что всплеск пришел именно из такой галактики, говорит о многом. Это не просто карликовая галактика, это галактика с высоким темпом звездообразования. <…> Можно говорить, что, по крайней мере, данный быстрый радиовсплеск может быть родственен этим явлениям», - сказал Попов.

Ученый отметил, что сигналы, скорее всего, исходят от молодого магнитара, нейтронной звезды, окруженного плотной оболочкой из вещества, выброшенного в результате взрыва сверхновой.