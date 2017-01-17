На Украине родился первый ребенок от трех родителей

Первый в мире ребенок с ДНК-материалом трех родителей родился на Украине. Это стало возможным благодаря методу переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую. С таким заявлением выступил директор клиники репродуктивной медицины «Надежда» Валерий Зукин. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«В начале января родился наш ребенок… девочка, выписка ребенка из роддома прошла несколько дней назад. В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире? В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там (в Мексике — Рамблер/новости) были еще не оплодотворенные (яйцеклетки — Рамблер/новости)», — заявил Зукин.

В сентябре 2016 года появилась информация, что в Мексике родился ребенок с генетическим материалом от трех родителей. Однако между двумя методами есть существенные различия. Как отметил глава клиники, метод заключается в том, что врачи переносят оплодотворенную яйцеклетку, где одно ядро образуется от матери, а другое – от отца, в донорскую яйцеклетку, из которой до этого изымают два ядра.