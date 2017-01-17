Астрономы открыли таинственно тускнеющую двойную звезду

Список загадочных звезд, тускнеющих необъяснимым образом, пополнило светило FO в созвездии Водолея, оба компонента которого необъяснимым образом потускнели в семь раз за последние годы, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Когда эта звезда "вышла" из-за Солнца и мы смогли возобновить наблюдения, мы были шокированы тем. что она была в семь раз тусклее, чем она была в прошлые эпохи наблюдений. Угасание звезды является признаком того, что белый карлик перестал воровать материю у своей соседки, и почему это произошло, непонятно. И хотя FO Водолея начала повторно набирать яркость, этот процесс занял слишком много времени", — объясняет Колин Литтлфилд (Colin Littlefield) из университета Нотр-Дама (США).

Звезда FO Водолея, как рассказывают ученые, принадлежит к редкому типу двойных звезд, так называемым полярным двойным звездам. Как правило, они представляют собой пары из белых крупных карликов и небольших "нормальных" звезд, вращающихся очень близко друг к другу. Благодаря этому часть внешних слоев обычной звезды находится в гравитационной "сфере влияния" белого карлика, и он перетягивает на себя ее материю.

Этот процесс повышает яркость системы и заставляет ее колебаться в некоторых пределах по мере того, как белый карлик "переваривает" украденный им водород и сжигает его на своей поверхности. Следы этого процесса можно легко заметить в мощных пучках рентгеновского излучения, которые порождает водород, падающий на поверхность "звезды-вампира".

FO Водолея является одной из самых близких звезд такого рода к Земле – она удалена от нас всего на 500 световых лет. В 2014 году, когда телескоп "Кеплер" начал работу в рамках миссии K2, он временно смотрел на ту часть созвездия Водолея, где находится FO, что позволило ученым впервые точно измерить ее светимость и узнать ряд других астрофизических параметров.

Через два года, когда FO Водолея "выглянула" из-за Солнца, ученые решили повторно проверить результаты наблюдений, полученные "Кеплером". В этот момент их ожидал сюрприз – оказалось, что яркость звезды упала на более чем две звездных величины за этот промежуток времени, понизившись в семь раз. Ничего подобного астрономы еще не видели, наблюдая за двойными светилами.

Изменилась не только яркость, но и поведение FO Водолея – звезда начала "моргать", повышая или понижая свою светимость на 50% каждые 22 и 11 минут, переключаясь между этими циклами каждые два часа. Как полагают ученые, эти флуктуации в яркости связаны с тем, как быстро белый карлик вращается по орбите вокруг "обычной" звезды.

Почему упала яркость светила, астрономы пока не знают, и у них нет объяснения тому, из-за чего белый карлик временно прекратил свой "обед" и вернулся к своей обычной "диете" с очень большой задержкой. Как считают Литтлфилд и его коллеги, причиной всего этого могло выступить крупное пятно на поверхности "обычной" половинки FO Водолея, которое случайным образом попало в ту точку, откуда карлик ворует материю.

Сильное магнитное поле, вырабатываемое пятном, заблокировало этот процесс, в результате чего перетекание материи на белый карлик резко замедлилось, что и понизило яркость. С другой стороны, как признают исследователи, это не объясняет замедленные темпы восстановления яркости звезды, и поэтому она попадает в категорию загадочных светил, подобных "звезде пришельцев" KIC 8462852 и ряду других звезд, чье поведение современная наука пока не может понять.