Марсоход Curiosity снова наткнулся на метеорит

Иссдедующий кратер Гейла американский марсоход Curiosity наткнулся еще на один металлический метеорит. Изображения находки публикует NASA

Если находка подтвердится, она станет третьим метеоритом, найденным на Марсе за 4,5 года работы и восьмым за всю историю изучения планеты роверами – последний был найден в ноябре 2015 года. Найденный кусок породы имеет серый металлический блеск и характерную текстуру поверхности, напоминающую регмалипты – характерные углубления, образующиеся в результате испарения мягких вкраплений во время нагрева в атмосфере.

Находка была сделана 12 января. Три ярких точки на одной линии на поверхности метеорита – возможные следы воздействия лазерного инструмента ChemCam, кторый анализирует спектр света, излучаемого испаряемой породой.