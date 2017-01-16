Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Марсоход Curiosity снова наткнулся на метеорит
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Иссдедующий кратер Гейла американский марсоход Curiosity наткнулся еще на один металлический метеорит. Изображения находки публикует NASA.
Если находка подтвердится, она станет третьим метеоритом, найденным на Марсе за 4,5 года работы и восьмым за всю историю изучения планеты роверами – последний был найден в ноябре 2015 года. Найденный кусок породы имеет серый металлический блеск и характерную текстуру поверхности, напоминающую регмалипты – характерные углубления, образующиеся в результате испарения мягких вкраплений во время нагрева в атмосфере.
Находка была сделана 12 января. Три ярких точки на одной линии на поверхности метеорита – возможные следы воздействия лазерного инструмента ChemCam, кторый анализирует спектр света, излучаемого испаряемой породой.
Оставить комментарий