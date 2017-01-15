Стоматологи откажутся от обычных пломб

Мало кто любит лечить зубы. Боязнь стоматологического кресла у многих пересиливает даже саму зубную боль, а звук работающей бор-машины самых отчаянных смельчаков доводит до дрожи. Но скоро это останется в прошлом, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Российскую газету"

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне разработали новый способ лечения зубов, который может заменить привычные всем искусственные пломбы. Созданный ими метод стимулирует обновление живых стволовых клеток в зубах.

Как правило, зубные пломбы состоят из веществ на основе цемента, кальция или кремния. Ими заполняют полости в зубах, которые появляются в результате повреждения тканей, проще говоря, дырки. Пломбы защищают зуб сверху, но согласно опубликованному в журнале Scientific Reports исследованию, они препятствуют нормализации уровня минералов внутри него.

Инновационная разработка позволит стимулировать стволовые клетки в пульпе зуба к тому, чтобы производить больше дентина. Это твердая ткань зуба, составляющая его основную часть. Когда зубы получают незначительные повреждения, организм сам производит дентин, который уплотняет пульпу зуба, защищая его от возможных инфекций. Тем не менее этого недостаточно, чтобы эффективно устранить большие пустоты.

Разработанный метод позволит восстанавливать зубы и устранять полости в них естественным образом. Для лечения предполагается применять биоразлагающееся коллагеновое вещество, содержащее в малых дозах молекулу гликоген-синтазы-киназы (GSK-3). В отличие от пломб материал со временем рассосется, его заменит новый слой дентина. "Простота метода делает его идеальным для естественного лечения больших полостей, обеспечивая защиту пульпы и восстановление дентина", - пояснил ведущий исследователь Пол Шарп. В результате пломбы останутся в прошлом.

Разработанный метод позволит устранять полости в зубах естественным образом

Исследования по использованию стволовых клеток, добытых из зубной ткани, в стоматологии ведутся уже долгое время, рассказала "РГ" Юлия Клоуда, руководитель ресурса о стоматологии Startsmile.ru: "С 2002 года осуществляются успешные попытки выращивания зубов мышам, поэтому неудивительно, что британские ученые дошли до таких технологий, которые позволяют заполнять небольшие кариозные полости собственными тканями, без необходимости ставить классические пломбы".

Ранее использовать стволовые клетки для регенерации пульпы зуба предлагали ученые из Стоматологического университета Тафтс в Бостоне исследователи из Ноттингемского университета и Института Висса при Гарвардском университете.

Технология имеет огромный потенциал, считает Юлия Клоуда. Например, поможет сохранить полный комплект зубов к пожилому возрасту и предупредить адентию, однако до ее внедрения в ежедневную стоматологическую практику еще очень далеко, уверена она.