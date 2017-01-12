Ученые нашли на Земле порталы в параллельные миры

Согласно предположениям ученых, в иные миры ведут врата, созданные древними цивилизациями.

Ученые "нашли" в Стоунхендже портал в иной мир

Как сообщают СМИ, к этому выводу исследователи пришли с помощью анализа расположения и формы древнейших монументов. Ученые считают, что порталы могли скрываться во Вратах Богов в Перу, в Стоунхендже в Англии, во Вратах Солнца в Боливии.

Больше всего напоминают вход в параллельный мир найденные недавно Врата в Перу. Согласно легенде, храбрые люди, проходящие через них, обретали бессмертие.

Ученые пока не выяснили, как именно «открываются» эти порталы, но надеются, что дальнейшие исследования прольют свет на тайны древних.