Япония отправит на поверхность Марса миниатюрный спускаемый аппарат

Японцы приступают к разработке миниатюрного и относительно недорогого аппарата для исследования Марса, который предполагается отправить на поверхность этой планеты в 2020-х годах. Он будет весить всего 140 кг - примерно в десять раз меньше ранее использовавшихся устройств такого типа, сообщает газета Yomiuri. По расчетам, обойдется создание такого аппарата в 1-2 млрд иен (примерно 8,5 - $17 млн), что также в десятки раз меньше обычных расходов.

Созданием аппарата займутся специалисты Национального института коммуникационных технологий, Токийского университета и Университета Осака. Их детище призвано исследовать состав атмосферы и характер поверхности Марса путем анализа т.н. терагерцевого излучения, исходящего от различных материальных объектов. Японские специалисты, утверждает газета, занимают лидирующие позиции в исследованиях такого рода.

В настоящее время США, Евросоюз , Россия, Объединенные арабские эмираты намереваются в 2020-х годах отправить к Марсу тяжелые исследовательские аппараты. К одному из этих зондов предполагается подсадить японскую малышку. После выхода на орбиту Марса она отделится и уже самостоятельно опустится на поверхность планеты.

Япония в 1998 году уже отправляла к Марсу зонд "Нодзоми", однако эта миссия потерпела неудачу из-за поломки двигательной системы аппарата.