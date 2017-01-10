СМИ: в Китае обнаружили гробницу возрастом свыше 350 лет

В китайской провинции Сычуань при проведении строительных работ обнаружена гробница, возраст которой составляет не менее 350 лет, передает во вторник агентство China News Service со ссылкой на местные СМИ.

По данным местного сайта "Сычуань синьвэньван", гробница была обнаружена при строительстве в районе Бачжоу города Бачжун. Сообщается, что гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения.

Стенки гробницы сделаны из камня, на одной из стен выгравированы изображения, а на боковых стенах есть круговые диаграммы с надписями. Внутри также были обнаружены гончарные изделия и посуда, однако костей и остатков гробов найдено не было.

На основе найденных предметов, рисунков и структуры гробницы эксперты сделали первоначальные выводы, что гробница относится к эпохе династии Мин (1368-1644 годы нашей эры).