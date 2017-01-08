Ученый: рождение на небе новой звезды можно будет увидеть невооруженным глазом в 2022 году

Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение на небе новой звезды, сообщает издание Times со ссылкой на результаты исследования американского астронома.

Новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд еще в третьем веке нашей эры, но свет от вспышки добирался до Земли около тысячи восьмисот лет. До столкновения светила находились настолько близко друг к другу, что вокруг них сформировалась единая атмосфера. Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя.

Если прогноз астронома верен, то ученый станет первым, кто сумел предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достиг Земли.