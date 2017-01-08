В интернете опубликован снимок Земли с марсианской орбиты

Американское аэрокосмическое агентство NASA представило изображение Земли и Луны, полученное автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter. Эта станция находится на орбите Марса, откуда и были получены кадры. В момент, когда снимки были сделаны, расстояние между Землей и Красной планетой составляло 205 миллионов километров.

Как объясняется в пресс-релизе NASA, «фотосессия» была проведена 20 ноября 2016 года с помощью камеры High Resolution Imaging Science Experiment, или HiRISE, расположенной на борту MRO. Основной целью, с которой были сделаны фотографии, было не размещение их в интернете с целью популяризации науки, а калибровка оборудования аппарата: на сегодняшний день учёными хорошо изучена отражательная способность «светлой» стороны Луны, обращённой к Земле, и она могла послужить своего рода ориентиром для оптимальной настройки камеры. Опубликованное в интернете изображение представляет собой «комбинацию» из двух лучших снимков, полученных при помощи космической станции.

Специалисты отмечают, что на снимке расстояние между Землёй и ей естественным спутником кажется меньше, чем на самом деле, поскольку на момент съёмки Луна находилась практически с противоположной стороны от нашей планеты относительно запечатлевшего её космического аппарата. На самой Земле, приглядевшись к кадру, можно увидеть очертания континентов.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) — многофункциональная автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования Марса. Она была запущена 12 августа 2005 года с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас V и достигла Красной планеты 10 марта 2006 года. Камера HiRISE использует телескоп-рефлектор с диаметром 0,5 метра, который является самым большим телескопом, использующимся в глубоком космосе. Он снимает в трёх цветовых диапазонах с длинами волн от 400 до 600 нанометров (сине-зелёный), от 550 до 850 нанометров (красный) и от 800 до 1000 нанометров (ближний инфракрасный).