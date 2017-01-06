Выяснилось, мог ли Индиана Джонс пережить ядерный взрыв в холодильнике

Вымышленный киногерой Индиана Джонс прошел через немыслимое количество испытаний. Если же вспомнить фильм 2008 года «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», то одной из самых захватывающих сцен оказалась та, где археолог избегает смерти от ядерного взрыва, забравшись внутрь обитого свинцом холодильника 50-х годов. После выхода фильма между любителями науки разгорелся жаркий спор относительного того, спас бы холодильник жизнь главного героя в реальных условиях.

И сейчас Сидак Сингх Коли (Sidak Singh Kohli) и его коллеги проверили это. Ученые решили выяснить, какой же толщиной должен обладать холодильник, чтобы дать герою возможность выжить. В качестве «эталона» использовали испытания, проведенные США в 50-е годы и получившие название Операция Plumbbob. Мощность самой разрушительной из испытанных тогда бомб составила 74 килотонны. Было высчитано предполагаемое расстояние от места взрыва до «убежища» Индианы Джонса. Как оказалось, большая часть излучения от взрыва – примерно 99,99999602% – рассеется по пути к нему. Однако гамма-лучи все равно «обстреляют» холодильник совокупной энергией 360–600 тыс. Дж.

Данный показатель несоизмеримо выше предельно допустимой для человека нормы. Чтобы иметь какие-то шансы на спасение, холодильник Индианы Джонса должен был иметь слой свинца толщиной 4,6–6,83 см, но вряд ли такие устройства выпускались в 50-е или выпускаются сегодня. Проще говоря, окажись киногерой в такой ситуации в реальной жизни, он, вероятно, умер бы от радиации.

Ранее, напомним, другая команда исследователей пришла к выводу, что последствия атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки существенно преувеличены. Речь, в частности, идет о раковых заболеваниях. Большая часть выживших, по мнению ученых, получила незначительные дозы радиации.