Космонавт Игорь Волк скончался на 80-м году жизни

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Игорь Волк скончался накануне на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте администрации подмосковного города Жуковский.

"3 января ушел из жизни Игорь Петрович Волк <...> Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов - человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, друзьям, коллегам и близким Игоря Петровича, разделяем с ними горечь утраты", - говорится в сообщении.

Игорь Волк - советский и российский космонавт, Герой Советского Союза (1984 г.). В 1997 году был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики. Провел испытания самолетов Су-27 и Су-27УБ на "штопор"; ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолетах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29 и многих других. В 1984 году Волк совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток и 19 часов. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провел испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" - БТС-002.