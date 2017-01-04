В организме человека обнаружен новый орган

Ирландские ученые обнаружили новый орган в организме человека. Известный как брыжейка, или мезентерий, он ранее считался лишь набором фрагментированных структур в пищеварительной системе. Об открытии рассказывается на страницах журнала The Lancet: Gastroenterology and Hepatology.

Ранее считалось, что кишки прикрепляются к стенкам брюшной полости посредством разрозненных тканей, однако ученые из Лимерикского университетского госпиталя пришли к выводу, что мезентерий является цельным органом, выполняющим эту функцию.

Исследователи обнаружили, что мезентерий состоит из двойного сложенного слоя, «выстилающего» брюшную полость. Таким образом, его цельность и функциональность удовлетворяют критериям независимого органа. Мезентерий стал 79-м органом человеческого организма, о чем уже уведомили составителей «Анатомии Грея» — основного учебника по этому предмету в англоязычном мире.