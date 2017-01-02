Журналист Шенан Молони снял документальный фильм, в котором утверждается, что причиной крушения Титаника мог стать пожар на одной из нижних палуб. Об этом рассказал The Independent.

Британский трансатлантический пароход Титаник покинул порт в Саутгемптоне десятого апреля 1912 года и в ночь с 14 на 15 апреля потерпел крушение. Официальной его причиной стало столкновение с айсбергом, который повредил обшивку корпуса корабля, вследствие чего тот потонул. В результате катастрофы погибло более 1500 человек.

Недавно журналист Шенан Молони нашел снимки, которые сделал руководитель инженеров-электриков корабля. На правой стороне корпуса корабля, прямо за тем местом, где айсберг повредил корпус «Титаника», были замечены девятиметровые черные отметины. Журналист посчитал эти отметины доказательством того, что на корабле произошло сильное возгорание еще в порту. Оно стало неконтролируемым и продолжалось три недели. В соответствии с приказом президента компании, члены экипажа ничего не сообщили пассажирам, а просто пытались ликвидировать огонь, однако в определенный момент пламя достигло температуры в тысячу градусов Цельсия. Как утверждают опрошенные журналистом эксперты, под действием таких температур стальной корпус корабля мог ослабнуть и стать более уязвимым для айсберга.

Рэй Бостон, исследовавший крушение Титаника около 20 лет, утверждает, что из-за пожара в углехранилище лайнер мог взорваться до прибытия в Нью-Йорк.