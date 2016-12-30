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В 2017 году Россия произведет 29 космических запусков
В 2017 году Россия произведет 29 космических запусков. С таким заявлением выступили в «Роскосмосе». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт ведомства в социальной сети «Вконтакте».
«В 2017 году планируется 29 космических пусков и возможны внеплановые», - говорится в публикации.
В 2016 году Россия утратила лидерство по количеству запусков в космос, уступив США и Китаю. За уходящий год «Роскосмос» осуществил лишь 17 запусков. Последний раз Россия уступала Соединенным Штатам по запускам ракет-носителей в 1999 году при 31 космическом пуске у американской стороны и 30 у российской.
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