Ученые предсказали разрушение российских городов

Города в Восточной Сибири, которые находятся в зоне вечной мерзлоты, могут разрушиться к 2050 году. По данным группы исследователей из России и США, причина заключается в оттаивании грунтов из-за глобального потепления, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Siberian Times.

Ученые завили, что уже через 35 лет несущая способность пород, в которых содержится вечная мерзлота, может уменьшиться на 75-95%. Из-за этого могут деформироваться и даже обрушиться жилые и промышленные здания.

Отмечается, что Анадырь и Салехард могут «потерять устойчивость» уже к середине 2020-х годов. В 2040-е под угрозой окажутся Якутск и Норильск.

Однако окончательные выводы не позволяет сделать большая неопределенность метеорологических прогнозов.

Чтобы избежать разрушений, специалисты советуют скорее начать использовать новые технологии строительства, которые учитывают таяние вечной мерзлоты.