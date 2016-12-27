Ученые ДВФУ в 2017 году проведут разведочное бурение в Арктике для "Роснефти"

Специалисты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 2017 году проведут для "Роснефти" разведочное бурение в районах месторождений углеводородов в Арктике, это позволит изучить состояние вечной мерзлоты для последующего освоения месторождений. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Инженерной школы ДВФУ, доктор технических наук, профессор Александр Беккер

"В Арктике вечная мерзлота на суше, но вечные мерзлые грунты распространяются и на шельф. Углеводороды поступают из недр на поверхность под высокой температурой, поэтому есть высокий риск деградации и таяния этой мерзлоты, разрушения размещенных на ней объектов. Нам предстоит провести разведочное бурение и исследовать этот вопрос", - сообщил Беккер.

В 2015 году в ДВФУ начал работу Центр превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, где ведутся исследования льда и его воздействия на различные технические сооружения, в том числе платформы для добычи нефти и газа на шельфе.

Первыми результатами этих исследований стала разработка и внедрение информационно-справочной системы "Шельф" для обеспечения работы "Роснефти" на арктическом и субарктическом шельфе. Система содержит более 100 статей по большому кругу вопросов, возникающих у пользователей различного уровня арктической квалификации.