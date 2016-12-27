ДВФУ и Университет Мельбурна создали центр по изучению Арктики и Антарктики

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Университет Мельбурна (Австралия) объявили о создании Российско-Австралийского центра исследований Арктики и Антарктики, сообщает ДВФУ.

Новое направление совместной научной работы вузы закрепили меморандумом о сотрудничестве. Как сообщил директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер , с инициативой запуска центра выступил австралийский вуз, а приоритетным направлением партнерства определено моделирование гидродинамики океана.

"Сейчас Университет Мельбурна активно развивает новую научную область, связанную с исследованием Антарктики, но необходимых компетенций по льду нет ни у одного вуза Австралии. Ученые ДВФУ обладают в этой сфере безусловным авторитетом, и именно поэтому стали главными партнерами для австралийских коллег", — отметил Беккер.

Наряду с проведением исследований университеты планируют организовать совместные экспедиции и конференции, подавать заявки на научные гранты, обмениваться преподавателями, молодыми учеными и студентами, запустить совместную магистерскую программу. Также австралийские студенты станут постоянными участниками ледовых школ Ice Mechanics в ДВФУ — впервые исследовать свойства натурального морского льда представители Университета Мельбурна приедут на остров Русский уже в феврале 2017 года.