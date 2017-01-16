Уфологи заметили на Марсе вооруженного воина

В интернете появились изображения Марса, сделанные марсоходом Curiosity, на которых уфологи разглядели фигуру вооруженного воина-инопланетянина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на NASA -Mars-alien-life" target="_blank" rel="external">Daily Star.

Фотографии были опубликованы американским космическим агентством NASA. Издание называет объект на снимках «внеземным вооруженным роботом-шпионом», отмечая, что он одет в бронежилет, а в руках держит стрелковое оружие.

По словам уфологов, которые приводит Daily Star, «этот объект имеет искусственное происхождение и, предположительно, является древней статуей». «Странно, что она не напоминает инопланетян», - отметил один из собеседников издания.

Другой уфолог назвал важным вопросом то, действительно ли это статуя. По его мнению, объект может оказаться некогда живым инопланетянином, которого «превратили в камень с помощью отвратительного, но при этом мощного оружия».