На Северном полюсе рекордно жарко

Исследователи Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды зафиксировали в последние несколько месяцев в Арктике рекордную жару - температура на 5 градусов превысила средние показатели.

Синоптики полагают, что к новому году превышение составит 20 градусов и приблизится к нулю. Потепление происходит из-за потоков теплого воздуха из Северной Атлантики.

По словам ученых, аномальная жара в Арктике напрямую связана с антропогенными изменениями климата.

Если раньше подобные погодные аномалии встречались крайне редко - раз в тысячу лет, то теперь подобное происходит раз в 50 лет.

Напоминаем, что в прошлом году природа Северного полюса переживала нечто подобное. Тогда температура поднялась до +1,5 градусов Цельсия.