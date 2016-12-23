Польские физики допустили открытие странглетов — гипотетических объектов, состоящих из адронов с содержанием странных кварков или не разделенного на отдельные частицы вещества из странных, верхних и нижних кварков. Препринт исследования находится в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Выводы ученых основаны на интерпретации результатов экспериментов ALICE (A Large Ion Collider Experiment) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Тогда физики наблюдали пять событий — космические пучки со множеством (от 276 до 136) мюонов.

Ученые полагают, что эти объекты возникли в результате распада странглетов, приведшего в конечном итоге ко множественному рождению мюонов. Имеющиеся данные указывают на внегалактическое происхождение гипотетических частиц.

Считается, что именно из странглетов состоят кварковые или странные звезды. Образующие их частицы должны участвовать во всех четырех элементарных взаимодействиях. Кварковые звезды до сих пор не открыты.

В ЦЕРН, на границе Франции и Швейцарии, расположен Большой адронный коллайдер — крупнейшая в мире ускорительная установка. В 2012 году специалисты организации сообщили об открытии частицы со свойствами бозона Хиггса.