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Сотрудники ГИБДД и водители в Калининграде спасли упавшего на мост в центре города лебедя
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Сотрудники ГИБДД и водители в Калининграде спасли упавшего на мост в центре города лебедя 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: АиФ
КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Движение на Эстакадном мосту в центре Калининграда приостановили утром в четверг из-за операции по спасению лебедя, упавшего на проезжую часть, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Полицейские с использованием патрульного автомобиля с включенными проблесковыми маячками остановили движение в месте проведения спасательной операции, а очевидцы в это время поймали птицу при помощи одеял, " — говорится в сообщении.
Подробности о том, как птица попала на проезжую часть, и о ее состоянии не сообщаются.
По данным пресс-службы, ее передали специалистам из приюта-передержки диких животных «Клюквенное».
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