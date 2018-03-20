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Росавтодор анонсировал появление беспилотников на трассе «Скандинавия» летом
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Росавтодор анонсировал появление беспилотников на трассе «Скандинавия» летом 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: dp.ru
На трассе «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до Хельсинки весной-летом этого года могут появиться беспилотные автомобили, сказал на пресс-конференции глава Росавтодора Роман Старовойт.
«В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотрый транспорт. Мы знаем, что необходимо для этого сделать. Рассматриваем возможность пилотного проекта на дороге Казань-Набережные Челны. Создаем инфраструктуру для движения беспилотных автомобилей на трассе «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией. И наши коллеги на своей территории от российской границы до Хельсинки реализуют этот проект», — отметил он.
По его словам, «производители уверяют, что весной-летом этого года уже появятся на этих участках дорог беспилотные автомобили».
Россия и Финляндия совместно работают над развитием интеллектуального коридора Санкт-Петербург — Хельсинки. Предполагается, что в будущем он станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай.
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