Росавтодор анонсировал появление беспилотников на трассе «Скандинавия» летом

«В большей степени мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотрый транспорт. Мы знаем, что необходимо для этого сделать. Рассматриваем возможность пилотного проекта на дороге Казань-Набережные Челны. Создаем инфраструктуру для движения беспилотных автомобилей на трассе «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией . И наши коллеги на своей территории от российской границы до Хельсинки реализуют этот проект», — отметил он.

По его словам, «производители уверяют, что весной-летом этого года уже появятся на этих участках дорог беспилотные автомобили».