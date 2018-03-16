Суд вернул права автомобилисту, пойманному за «пьяную» езду

Москвич в течение года пытался доказать свою невиновность и привлечь к ответственности сотрудника ГИБДД , из-за которого его отстранили от управления автомобилем. Однако в Следственном комитете посчитали, что гаишник просто не знал процедуру оформления протокола.

Инцидент произошел в начале 2017 года в Москве . Как рассказал «Газете.ru» адвокат лишенного прав автомобилиста, инспектор посчитал, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного обвинения, на что тот ответил, что совершенно трезв. Далее, со слов автовладельца, представитель власти поинтересовался, «есть ли у водителя мысли по решению данного вопроса?», намекая, по всей видимости, на взятку. Однако мужчина продолжал настаивать, что не нарушал ПДД.

Вместо того, чтобы предложить водителю пройти процедуру медосвидетельствования в присутствии понятых, гаишник его отпустил. И только после этого составил протокол, причем не упомянул понятых и не поставил свою подпись в документе.

Через месяц мировой судья лишил водителя прав, закрыв глаза на явные недочеты в заполненных инспектором бумагах. Это решение не удалось оспорить и в районном суде. Только Мосгорсуд изучил составленный протокол и пришел к выводу, что этот документ не является доказательством вины водителя и вынес оправдательное решение.

Однако автомобилист на этом не остановился — он направил жалобу в Следственный комитет с просьбой оценить законность действий сотрудника ГИБДД. В СК, в свою очередь, заявили, что не обнаружили оснований для подозрений в оформлении подложного протокола. Более того, в ведомстве отметили, что, вероятно, из-за формальных оснований автомобилист остался ненаказанным за серьезное нарушение ПДД.