Фура, перевозившая белых тигров, попала в ДТП под Оренбургом

Грузовик, перевозивший редких белых тигров, попал в ДТП на трассе Москва-Челябинск. Фура съехала в кювет недалеко от села Северное. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

О случившемся в полицию сообщил хозяин грузовика, который сдал его в аренду для перевозки хищников из Волгограда в Уфу. Он увидел, что фура, оборудованная системой ГЛОНАСС, на протяжении нескольких часов стоит без движения.

Приехавшие к месту аварии полицейские обнаружили съехавший в кювет большегруз, однако водитель и автомобиль сопровождения не нашли, по всей видимости, они сбежали.

Внутри фуры были обнаружены в клетках пять тигров. Все животные живы, однако очень напуганы. Ожидается прибытие спецтехники, которая вытащит грузовик из кювета.