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Строительство дорог почти полностью завершили на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве
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Строительство дорог почти полностью завершили на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
На территории бывшего завода ЗИЛ в столице завершают строительство объектов улично-дорожной сети, так, уже окончено возведение строительство путепровода через Московское центральное кольцо и магистральных улиц общегородского значения, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина строительство объектов улично-дорожной сети на территории ЗИЛа практически полностью завершено. Всего на этой территории реновации предстоит построить 31 километр дорог, два искусственных сооружения, в том числе путепровод через МЦК и мост через Нагатинский затон, восемь внеуличных пешеходных переходов», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В составе проекта завершено строительство путепровода через Московское центральное кольцо и магистральных улиц общегородского значения, связывающих в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо, ТПУ «ЗИЛ» МЦК и станцию метрополитена «Технопарк». Участок дорог позволит транспорту выезжать на проспект Андропова и обеспечит новые маршруты движения общественного транспорта.
«Построены магистральные улицы районного значения и подземный пешеходный переход, обеспечивающие транспортную доступность жилого комплекса арт-класса «ЗИЛАРТ» с устройством внутриквартальных проездов данного комплекса», — отмечается в сообщении.
Кроме того, завершили строительство дорог, обеспечивающих транспортную доступность спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд», в котором расположен многофункциональный спортивный комплекс ВТБ «Ледовый дворец», комплекс водного спорта, музей хоккейной славы и строящийся жилой квартал с гостинично-деловым центром.
«Построено мостовое сооружение через Кожуховский затон и участки улично-дорожной сети, обеспечивающие транспортную доступность территории Нагатинской поймы, в частности, таких строящихся объектов, как всесезонный парк развлечений «Остров мечты», концертный зал, гостиничный комплекс, детская яхтенная школа и Южный речной вокзал», — уточняется в сообщении.
В мае 2016 года было завершено строительство участка дороги протяженностью 0,7 километра от Третьего транспортного кольца до ТПУ «ЗИЛ» МЦК. А в сентябре 2016 года было завершено строительство дороги для транспортного обслуживания ТПУ «ЗИЛ» МЦК протяженностью 1 километр.
В 2018 году на бывших производственных территориях столицы введут в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров недвижимости, среди которой порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В 2017 году на территориях московских промзон ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости.
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