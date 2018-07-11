Строительство дорог почти полностью завершили на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве

На территории бывшего завода ЗИЛ в столице завершают строительство объектов улично-дорожной сети, так, уже окончено возведение строительство путепровода через Московское центральное кольцо и магистральных улиц общегородского значения, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина строительство объектов улично-дорожной сети на территории ЗИЛа практически полностью завершено. Всего на этой территории реновации предстоит построить 31 километр дорог, два искусственных сооружения, в том числе путепровод через МЦК и мост через Нагатинский затон, восемь внеуличных пешеходных переходов», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

В составе проекта завершено строительство путепровода через Московское центральное кольцо и магистральных улиц общегородского значения, связывающих в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо, ТПУ «ЗИЛ» МЦК и станцию метрополитена «Технопарк». Участок дорог позволит транспорту выезжать на проспект Андропова и обеспечит новые маршруты движения общественного транспорта.

«Построены магистральные улицы районного значения и подземный пешеходный переход, обеспечивающие транспортную доступность жилого комплекса арт-класса «ЗИЛАРТ» с устройством внутриквартальных проездов данного комплекса», — отмечается в сообщении.

Кроме того, завершили строительство дорог, обеспечивающих транспортную доступность спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд», в котором расположен многофункциональный спортивный комплекс ВТБ «Ледовый дворец», комплекс водного спорта, музей хоккейной славы и строящийся жилой квартал с гостинично-деловым центром.

«Построено мостовое сооружение через Кожуховский затон и участки улично-дорожной сети, обеспечивающие транспортную доступность территории Нагатинской поймы, в частности, таких строящихся объектов, как всесезонный парк развлечений «Остров мечты», концертный зал, гостиничный комплекс, детская яхтенная школа и Южный речной вокзал», — уточняется в сообщении.

В мае 2016 года было завершено строительство участка дороги протяженностью 0,7 километра от Третьего транспортного кольца до ТПУ «ЗИЛ» МЦК. А в сентябре 2016 года было завершено строительство дороги для транспортного обслуживания ТПУ «ЗИЛ» МЦК протяженностью 1 километр.

В 2018 году на бывших производственных территориях столицы введут в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров недвижимости, среди которой порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В 2017 году на территориях московских промзон ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости.