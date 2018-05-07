Из горящего дома на улице Бехтерева спасены 15 человек

Пожар в жилом доме на юге Москвы унес жизнь одного человека

Сигнал о задымлении в подъезде дома по улице Бехтерева, 41, корпус 4, поступил на пульт оперативного дежурного около часа ночи, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.

На место выехало 12 единиц пожарной техники. Из квартир 13 и 14 этажей сильно задымленного подъезда были выведены 15 человек. Один человек — его личность устанавливается — найден в сгоревшей квартире. Еще четыри человека пострадали.