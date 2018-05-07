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Из горящего дома на улице Бехтерева спасены 15 человек
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Из горящего дома на улице Бехтерева спасены 15 человек 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пожар в жилом доме на юге Москвы унес жизнь одного человека
Сигнал о задымлении в подъезде дома по улице Бехтерева, 41, корпус 4, поступил на пульт оперативного дежурного около часа ночи, сообщает Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.
На место выехало 12 единиц пожарной техники. Из квартир 13 и 14 этажей сильно задымленного подъезда были выведены 15 человек. Один человек — его личность устанавливается — найден в сгоревшей квартире. Еще четыри человека пострадали.
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