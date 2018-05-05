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В Лужниках в мае достроят около 100 тысяч «квадратов» временных сооружений
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В Лужниках в мае достроят около 100 тысяч «квадратов» временных сооружений 

РИА Недвижимость 52 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 5 мая — РИА Недвижимость. Порядка 100 тысяч квадратных метров временных сооружений в Лужниках достроят до 25 мая, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что большинство новых спортивных объектов на территории Лужников будут сданы к чемпионату мира 2018 года по футболу.
"Также сейчас мы активно занимаемся созданием временной инфраструктуры. Около 100 тысяч квадратных метров площадей на территории Лужников будут задействованы под временные сооружения. Мы эту работа должны завершить до 25 мая полностью", — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что под временными сооружениями понимаются шатры для персонала, склады для различного инвентаря, огороженные площадки для транспорта.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Москве будут задействованы стадионы «Лужники» и "Спартак".
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