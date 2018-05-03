В Зеленограде построят три лабораторно-промышленных корпуса 

МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. Мосгосстройнадзор выдал АО «Особая экономическая зона „Зеленоград“ разрешение на строительство трех лабораторно-промышленных корпусов и гостевой стоянки на 900 машино-мест в составе технико-внедренческой особой экономической зоны „Зеленоград“, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комитета.
»В зданиях общей площадью около 28 тысяч квадратных метров разместятся производственные, складские и административные помещения", — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Срок действия разрешения на строительство — до мая 2020 года.